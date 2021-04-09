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пятница, 09 апреля 2021 14:30

Засуха помогла найти телефон, который год пролежал на дне озера

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В Тайване на озере Сан-Мун нашли телефон, владелец которого год назад утопил его во время гребли. Мужчина по имени Чен не надеялся, что смартфон снова заработает, ведь тот был покрыт твердым слоем грязи.

Когда мужчина достал свой iPhone 11 из чехла, оказалось, что устройство абсолютно сухое, но полностью разряжено. После подзарядки телефон заработал, пишет BBC.

Автор: Chen Yj/Facebook
 

Рабочий, нашедший смартфон, рассказал, что в озере наблюдается самый низкий за последние 60 лет уровень воды. В отдельных местах земля высохла и треснула. В других частях озеро зарастает травой, из-за чего местность становится похожей на равнину.

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Засуха на Тайване началась после того, как в прошлом году на остров не обрушился ни один тайфун. Это заставило чиновников ввести меры по нормированию количества воды. В дни нормирования действуют различные ограничения, в частности запрет использовать шампунь в парикмахерских и мыть автомобили на заправках.

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апреля

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