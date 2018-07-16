Застрял в зоне вылетов - мужчина 4 месяца живет в аэропорту

Хассан стремится найти страну, которая предоставит ему постоянный статус. Фото: кадр из видео.

Сирийский беженец на 4 месяца застрял в аэропорту Куала-Лумпура, который находится в Малайзии.

Xассан аль-Контар стремится наконец жить обычной жизнью, сообщает ВВС Украина.

"Проблемы появились в 2011-м году, когда я жил и работал в Объединенных Арабских Эмиратах. Когда началась сирийская война, я не пошел воевать. Потому что я не верю в войну. Поэтому власти объявили меня в розыск. ОАЭ хотели депортировать меня в Сирию. Но после моих отказов и просьб выслать куда-нибудь в другое место, меня отправили в Малайзию", - говорит мужчина.

Оттуда он собирался ехать в Эквадор через Камбоджу, однако его не пустили на посадку. Он застрял в зоне вылетов.

"Мои дни проходят за чтением в интернете. Это мой единственный выход в мир. AirAsia трижды кормит меня, так и выживаю", - рассказывает Xассан.

Ситуация не проходит бесследно для его здоровья:

"В целом я оптимист. Это помогло мне преодолеть депрессию. Сначала я злился на всех, пока не понял, что все эти страны не отказывают мне за личной неприязни, а потому, что я сириец. Я - часть сирийской войны,начавшейся войны в 2011".

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Хассан стремится найти страну, которая предоставит ему постоянный статус. Петиция на въезд в Канаду набрала уже 17,5 тыс подписей.

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