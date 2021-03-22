Фреска с убийством Колози / Wikipedia

23 марта 1994-го во время предвыборного митинга в городе Тихуана застрелили главного кандидата в президенты от правящей партии Мексики Луиса Доналда Колози.

Как член "Институциональной революционной партии", которая имела власть в Мексике на протяжении большей части ХХ века, Колози стал протеже будущего президента страны Карлоса Салинаса. Он был избран в конгресс и сенат. В 1988 году стал руководителем успешной президентской кампании Салинаса, и в том же году был назначен главой партии.

В 1992-м президент Салинас назначил Колози секретарем социального развития. Он проводил реформы, однако обещания сократить бедность в Мексике не смогли остановить антиправительственного партизанского восстания в штате Чьяпас. Салинас выбрал Колози преемником в конце 1993-го, сделав кандидатом от партии, и таким образом фаворитом на президентских выборах, намеченных на август 1994-го.

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Колози вел кампанию как человек из народа и часто появлялся без защиты охранников. 23 марта 1994-го его убили на предвыборном митинге в Тихуане.

Убийца Марио Абурто Мартинес - фабричный рабочий. Он был арестован на месте происшествия и позже осужден как стрелок-одиночка. Однако в последующие годы нашли доказательства, свидетельствующие о заговоре, который, возможно, вел в офис президента Салинаса.

Колози обещал бороться с коррупцией в Мексике, в которой был замешан Салинас, связанный с организованной преступностью страны.

После убийства Салинас назначил Эрнесто Седильо главой партии. Седильо был избран на выборах и занимал пост президента до 2000-го.

Администрацию Салинаса обвиняли впоследствии в других политических убийствах, а в 1999-м его брат Рауль был признан виновным в организации и финансировании убийства Хосе Франсиско Руиса Массьyo - генерального секретаря партии в сентябре 1994-го.