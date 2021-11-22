Застреленную Болдуином украинку провели в последний путь

Галина Хатчинс. Фото: instagram.com/halynahutchins

Американского оператора украинского происхождения 42-летнюю Галину Хатчинс, которую смертельно ранили во время съемок фильма, провели в последний путь.

Церемония прощания состоялась в эти выходные. На ней присутствовали только родные и близкие погибшей, пишет People.

Место, где будет покоиться украинка, семья решила не разглашать.

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"Галина была любовью моей жизни. То, что мы ее потеряли, разрушило мечты нашей семьи. От того, что она навсегда ушла, мы чувствуем тишину как удушающее безмолвие в нашем доме", - сказал муж украинки Мэттью Хатчинс.

Он надеется, что работа его жены будет вдохновлять операторов и авторов по всему миру.

"Ее свет очерчивает нашу жизнь, продолжайте следовать за своим видением", - такие слова высечены на надгробии Хатчинс.

Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшей оказалась Галина Хатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой". Несчастный случай расследует полиция. Правоохранители сосредоточились на двух людях. Это Ханна Рид, которая отвечала за оружие во время съемок, и ассистент режиссера Дэйв Голлс, передавший Болдвину пистолет, из которого он застрелил Гатчинс. Без матери остался 9-летний сын Андрос.