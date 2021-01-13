Защитник путинской вакцины экс-президент Боливии заболел коронавирусом

Эво Моралес заболел коронавирусом. Фото: salamnews

Бывший президент Боливии Эво Моралес, который неоднократно защищал российскую вакцину от коронавируса, заразился Covid-19.

12 января, во вторник, тест оказался положительным, сообщило издание DW.

Сначала чиновник думал, что это обычная простуда.

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"Я благодарен многим людям, которые постоянно заботятся о моем здоровье и благополучие. Слава Богу, я чувствую себя хорошо", - написал Моралес в Twitter.

Политик ранее активно защищал путинскую вакцину от коронавируса Sputnik V. По его словам, в мире "ведут идеологическую борьбу" против российского препарата.

Боливия уже закупила около 2 млн доз Sputnik V.

Медицинский работник из Калифорнии заболел коронавирусом после того, как сделал прививку вакциной Pfizer.