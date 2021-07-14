В последние годы в Иране растет число разводов и снижается рождаемость / Getty Images

Власти Ирана запустили исламское приложение для знакомств, пытаясь повысить уровень браков и рождаемости в стране.

Приложение Hamdam является первым таким лицензированным иранским продуктом. Его разработал Tebyan Cultural Institute. Об этом пишет The Independent.

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Институт-разработчик находится в подчинении верховному лидеру страны, аятолле Али Хаменеи.

Согласно правительственным данным, в Иране растет число разводов, а с 2015 года уровень рождаемости снизился на 7,67%. Населения страны - 83 млн человек. В 2020 году уровень рождаемости упал до 100-летнего минимума, что привело к тому, что парламент Ирана принял в марте 2021-го бюджетные положения для поощрения деторождения и браков. Эти положения включают ссуды молодым семьям, а также домовладельцам с детьми.

Иностранные приложения для знакомств, такие как Tinder, запрещены в стране. Приложение Hamdam подойдет тем, кто ищет супруга в соответствии с шиитскими законами ислама.

В приложении пользователи должны подтвердить личность и пройти психологический тест, прежде чем смогут начать его использовать. Оно знакомит с семьями потенциальных партнеров и предоставляет консультантов, когда найдено соответствие. Они сопровождают пару в течение четырех лет после свадьбы.

У приложения есть доход, вероятно, от духовных властей Ирана. Поэтому регистрация бесплатна.

Раньше американская студентка индийского происхождения Видья Мадхаван разработала мобильное приложение для знакомств Schmooze, которое позволяет найти партнера с похожим чувством юмора. В отличие от Tinder или аналогичных платформ, пользователям предлагают оценивать не фото, а мемы. Для этого применили технологию машинного обучения. Подбор происходит, когда пользователям нравится одинаковый контент.