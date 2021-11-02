Запуск SpaceX снова отложили

SpaceX полетит на Международную космическую станцию позже. Фото: SpaceX

Запуск ракеты SpaceX на Международную космическую станцию ​​откладывается.

Задержка произошла из-за незначительной медицинской проблемы у одного из членов экипажа, сообщили в NASA.

Запуск на МКС был намечен на среду 3 ноября.

Это второй перенос миссии SpaceX за неделю. Запуск, первоначально назначенный на воскресенье, был отложен в среду из-за несоответствующих погодных условий. Теперь он состоится 6 ноября.

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В последний раз NASA откладывала запуск из-за медицинской проблемы с экипажем во время полета космического корабля "Атлантис" в 1990 году, когда командир миссии Джон Крэйтон заболел.

Китайский космический зонд Chang'e-5 сделал уникальные фото Земли и Луны с расстояния в 1,5 млн км. В конце 2020 года его капсула успешно вернулась на Землю с образцами лунного грунта. Но миссия беспилотного китайского аппарата в глубоком космосе продолжается.