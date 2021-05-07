Запугивала вуду и жертвоприношением: женщина насильно удерживала секс-рабынь в борделе

Женщина насильно удерживала секс-рабынь в бордели благодаря вуду. Фото: mynule

Полиция Лас-Вегаса, США, накрыла бордель в восточной части города. Владелица дома разврата 30-летняя Жасмин Руссо-Мартинес удерживала секс-рабынь благодаря "волшебству" и жертвоприношениям.

Операция правоохранителей продолжалась шесть месяцев, пишет Daily Star.

Полиция обыскивала веб-сайты и газеты, которые секс-работницы использовали для рекламы. Также провели несколько частных бесед с женщинами.

Правоохранители заметили множество припаркованных машин возле дома, в который заходили много мужчин. Они признали, что дом был публичным.

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В здании провели обыск и обнаружили презервативы, предметы женской гигиены и несколько "святынь" вуду, залитых кровью.

"Стены комнат тоже были в крови, на всех четырех углах стен гаража тоже было что-то залито кровью", - говорится в отчете полиции.

По словам секс-рабынь, Руссо-Мартинес угрожала им проклясть их и их семьи, если они попытаются бежать.

"Я отвечу только перед богом. Я очень рада, что вы интересуетесь моей религией", - прокомментировала владелица борделя обвинения в колдовстве во время допроса.

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