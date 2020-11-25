Запретят снимать полицейских

Акция протеста против принятия законопроекта под Эйфелевой башней / CNN

Во Франции нижняя палата парламента - Национальная ассамблея, приняла законопроект, запрещающий снимать на фото или видео полицию, если это позволяет идентифицировать правоохранителей.

"Закон об общей безопасности" запрещает публикацию видео или изображений, позволяющих определить работника полиции с возможным последующим намерением причинить ему или ей физический или моральный вред. Об этом пишет CNN.

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Закон критикуют и протестовали против его принятия. В декабре его еще должна одобрить верхняя палата, Сенат.

Перед голосованием канцелярия премьера Жана Кастекса заявила, что документ не должен ограничивать законный интерес общественности к получению информации.

В субботу протесты против законопроекта вылились в марши по всей Франции, в которых приняли участие около 22 тыс. человек.

"Закон об общей безопасности" расширит возможности правоохранителей снимать обычных граждан без их согласия с помощью полицейских телекамер и дронов, ограничивая одновременно публикацию фото или видео с изображением полиции.

"Если люди не могут снимать что-то на улице, но полиция может иногда использовать незаконную силу, это очень тревожный сигнал. С одной стороны, граждан просят принять возможность быть снятыми под предлогом того, что им нечего бояться, если не сделали ничего плохого. В то же время полицию нельзя будет снимать, что является правом в любой демократии", - заявила глава организации Amnesty International France Сесиль Кудри.

Защитники законопроекта говорят, что это необходимо после того, как полицейских идентифицировали и подвергли преследованиям в соцсетях во время так называемых протестов желтых жилетов в 2018-м и 2019-м. Мол, законопроект не будет мешать журналистам выполнять работу, потому что судебное преследование будет зависеть от наличия намерения причинить вред полиции.

Международная организация "Репортеры без границ" считает это положение слишком расплывчатым.

"Намерение - вещь, открытая для интерпретации, и его трудно определить. Любые фото или видео, на которых запечатлены узнаваемые полицейские, которые публикуются или транслируются критическими СМИ, сопровождаются критическими комментариями, могут оказаться обвиненными в попытке нанести ущерб этим работникам полиции", - говорится в заявлении организации.

В парламенте законопроект продвигают 2 депутата от партии президента Эммануэля Макрона. Один из них, Жан-Мишель Фоверг - бывший глава подразделения полиции по борьбе с терроризмом.