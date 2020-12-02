Запретят онлайн-игры на деньги, потому что молодежь залезает в долги

Индиец играет онлайн / Getty Images

Один из индийских штатов принял закон, запрещающий онлайн-игры, сославшись на сообщения о случаях, когда молодые люди накладывали на себя руки, потому что оказались в долгах, играя в такие игры.

Объясняя необходимость закона, в правительстве штата Андхра-Прадеш заявили, что расширение доступа к новым технологиям открыло множество возможностей для опасной и часто незаконной онлайн-активности. Об этом пишет The Independent.

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"Многие интернет-сайты, которые предоставляют услуги азартных игр, не настоящие. Нет возможности проверить законность работы этих платформ. Это позволяет сайтам легко обманывать клиентов, а также приводит к множеству проблем с безопасностью и конфиденциальностью", - сказал министр внутренних дел штата М. Сучарита.

Штат также призвал центральное правительство под руководством премьера Нарендры Моди дать указание поставщикам интернет-услуг заблокировать доступ к 132 веб-сайтам и приложениям, которые предоставляют такие услуги в Индии. Онлайн-игры рассматривают как угрозу не только в Андхра-Прадеш, но и в 3 соседних штатах, которые ввели аналогичные запреты.

Обозреватель издания The Hindu Джей Сатья, который много лет отслеживает проблемы, связанные с игровой индустрией и законами об играх в Индии, сказал, что большинство законодательных актов устаревшие и не содержат четкого определения или перечисления, какие виды игр и сами игры относятся к запрещенным. По его словам, в итоге, сами судьи решают в каждом случае, вредная игра или нет.