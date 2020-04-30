В Таджикистане запретили "русские" фамилии. Фото: ozodi.org

Жителям Таджикистана запретят иметь русифицированные фамилии и отчества, то есть с "-ов/ова", "-евич/-овна" и тому подобными окончаниями.

Соответствующая инициатива была представлена ​​министром юстиции Музаффара Ашуриином и принята членами нижней палаты парламента Таджикистана, сообщает "Радио Озоди".

Таким образом, в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния будут внесены соответствующие изменения. Но запрет не коснется проживающих в стране представителей национальных меньшинств и тех, кто уже носит "русские" фамилии.

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Однако в документах тех, кто получает удостоверение личности впервые или решит поменять фамилию, будут возможны только таджикские окончания: "-пурдухт", "-и", "-зод", "-зода", "-он", "эн", "-иен", "-ниер", "-фар".

Власти считают, что подобные нововведения повысят самосознание граждан и защитят национальную идентичность.

В Таджикистане призывают не устраивать пышных свадеб и похорон, которые ложатся бременем на семейный бюджет, а также запретили проведение выпускных вечеров и праздников Букваря, утверждая, что родители учащихся подрывают семейный бюджет столь широким празднованием этих мероприятий.