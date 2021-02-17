Запрещено иметь более 2 детей: в стране хотят уменьшить рождаемость

Абдель Фаттах ас-Сиси хочет уменьшить рождаемость в Египте. Фото: kommersant

Правительство Египта планирует разработать программу, которая ограничит рождаемость в стране. Из-за повышения прироста населения на всех не хватает ресурсов.

Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, пишет Egypt Independent.

По его словам, египетское население растет слишком быстро. Иметь больше 2 детей - "большая проблема".

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Он считает, что необходимо распространять информацию об опасности быстрого прироста населения.

"Мы не стремимся решить эту проблему путем принятия строгих законов. Мы работаем над программой, чтобы противостоять увеличению населения и предоставлять услуги, необходимые для этого", - заявил ас-Сиси.

Из-за низкой рождаемости и короткой продолжительности жизни в Украине продолжает сокращаться населения.