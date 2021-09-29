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среда, 29 сентября 2021 15:53

Заправлять АЗС отправили армию

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Заправлять АЗС отправили армию
Водители в очереди за бензином в Лондоне, 29 сентября 2021 года / REUTERS

Британские солдаты будут водить цистерны с топливом для пустых АЗС, поскольку британские водители снова в очередях за бензином по всей стране.

Британия уже почти неделю охвачена нехваткой бензина на заправках. Часть из них в крупных городах закрыты. Также фиксируют драки между водителями. Об этом пишет Reuters.

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Нефтяные компании предупредили, что у них нет водителей для перевозки бензина и дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов на заправки.

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Кваси Квартенг сказал, что 150 солдат мобилизовали для вождения грузовиков в течение следующих нескольких дней.

Премьер Борис Джонсон заявил, что поставки топлива скоро придут в норму. И призвал не паниковать и не покупать избыточного бензина.

После брекзита Великобритания потеряла около 100 тыс. водителей грузовиков, из-за чего создался хаос в цепочках поставок. Это привело к появлению призрака пустых полок и повышения цен на Рождество.

Британская ассоциация розничных торговцев бензином, на долю которой припадает две трети из всех 8380 заправок страны, заявила, что на 37% АЗС топливо закончилось. Дефицит создал атмосферу хаоса в пятой по величине экономике мира.

Великобритания покинула ЕС в начале года и запретила нанимать водителей из Евросоюза. Чтобы решить проблему, правительство заявило, что выдаст 5 тыс. временных виз иностранным водителям, хотя их нужно 100 тыс.

Отсутствие водителей грузовиков привело к тому, что много заправок остались без топлива. Его некому доставлять, как и продукты в супермаркеты или рестораны.


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