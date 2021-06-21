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понедельник, 21 июня 2021 17:16

Заминированный автомобиль врезался в колонну военных

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Заминированный автомобиль врезался в колонну военных
Заминированный автомобиль врезался в колонну французских военных в Мали. Фото: News.am

Заминированный автомобиль врезался в колонну французских военных в Мали. В результате взрыва ранения получили много солдат.

На место происшествия направлены вертолеты. Об этом сообщила турецкая газета Akşam.

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Отмечается, что французские военные действовали в рамках антитеррористической операции "Бархан" и в этот момент в них врезался заминированный автомобиль.

По данным издания, раненых эвакуируют, сколько их - уточняется.

В прошлом году в Мали произошел военный переворот. Президентом стал бывший министр обороны Более Ндау. Ґоита стал вице-президентом. 24 мая 2021 состоялся еще один военный переворот - Ндау, премьер-министра Моктар Уана и нового министра обороны Сулеймана Дукур арестовали, но впоследствии отпустили. Все они ушли в отставку.

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