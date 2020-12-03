Закроют мечети, которые распространяют исламистскую пропаганду

Глава МВД Франции Джеральд Дарманин / Wikipedia

Франция закроет некоторые мечети в борьбе против исламских террористов и сепаратистов.

Глава МВД Франции Джеральд Дарманин объявил о начале массированной акции противодействия исламистам и сепаратизму, в рамках которой проверят и закроют мечети, которые пропагандируют терроризм и сепаратизм. Об этом пишет польское издание Niezalezna.

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"По моему поручению соответствующие государственные органы начнут массовые и беспрецедентные акции против исламистов и сепаратизма. 76 мечетей, которые подозревают в пропаганде сепаратизма, проверят в ближайшие дни, а те, которые придется, закроют", - заявил Дарман.

Как пишет французская Le Figaro, Дарман направил всем префектам распоряжение с подробным описанием действий, которые следует предпринять. В документе министр указал 76 мечетей, подлежащих проверке - 16 в Париже и 60 в других частях Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в начале ноября, что Франция борется против исламистского сепаратизма, а не против ислама как религии.

Во Франции в октябре исламисты совершили 3 теракта. 16 октября в пригороде Парижа жестоко убили учителя колледжа, который показал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. В ответ власти Франции объявили решительную борьбу против радикального исламизма. В стране начала действовать национальная стратегия по противодействию исламистскому терроризму и подрыву ценностей французского общества. С 23 октября в мусульманских странах распространяются антифранцузские настроения и призывы бойкотировать французские товары.