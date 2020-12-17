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четверг, 17 декабря 2020 23:14

Захват заложников во Франции закончился трагедией

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Захват заложников во Франции закончился трагедией
Мужчина взял в заложницы жену. Фото: slovoidilo.ua

Во Франции женщину и мужчину, который захватил ее в заложницы, нашли мертвыми.

Трагедия произошла в коммуне Домон, которая расположена недалеко от Парижа, сообщает BFM.

Выяснилось, что вооруженный мужчина держал в заложниках свою жену. Он был руководителем компании.

Правоохранители вели с ним переговоры. Позже нападавший и его жена были найдены мертвыми.

Полицейские также обнаружили в здании двух раненых. Им оказали медицинскую помощь.

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По данным СМИ, жена обвиняла мужа в домашнем насилии, в результате чего он был осужден. Супруги не жили вместе уже некоторое время.

В Италии в начале ноября во время ограбления банка злоумышленники захватили в заложники директора и сотрудников финучреждения.

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