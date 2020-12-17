Захват заложников во Франции закончился трагедией

Во Франции женщину и мужчину, который захватил ее в заложницы, нашли мертвыми.
Трагедия произошла в коммуне Домон, которая расположена недалеко от Парижа, сообщает BFM.
Выяснилось, что вооруженный мужчина держал в заложниках свою жену. Он был руководителем компании.
Правоохранители вели с ним переговоры. Позже нападавший и его жена были найдены мертвыми.
Полицейские также обнаружили в здании двух раненых. Им оказали медицинскую помощь.
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По данным СМИ, жена обвиняла мужа в домашнем насилии, в результате чего он был осужден. Супруги не жили вместе уже некоторое время.
В Италии в начале ноября во время ограбления банка злоумышленники захватили в заложники директора и сотрудников финучреждения.
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