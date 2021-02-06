Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии

В Москве произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. Трое погибших. Фото: скриншот с видео

6 февраля в Москве произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. Погибли 2 детей и взрослый. Еще 17 человек отравились угарным газом, среди них 6 детей.

Вспыхнуло в поселке Мосрентген, причиной стало короткое замыкание, сообщили в Telegram-канале 360 tv.

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Огонь быстро распространялся, поднимаясь по перекрытиям вверх по этажам здания.

Спасателям удалось спасти 7-х человек, которых отрезало огнем от путей эвакуации.

В поселке Ольша Смоленской области мужчина в камуфляже поджег сначала свой дом, потом и соседский. После этого он обстрелял трех работников МЧС, прибывшиех по вызову на пожар. Впоследствии их госпитализировали.