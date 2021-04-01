Загадочная неизвестная болезнь мозга вызывает сильные галлюцинации

Томография мозга. Иллюстративное фото / Getty Images

Врачи в Канаде все больше обеспокоены новой и непонятной болезнью мозга, которая вызывает ужасные галлюцинации и ощущение, что по коже ползают фантомные насекомые.

Детали группы случаев стали достоянием общественности на прошлой неделе, когда в прессу просочилась записка, разослана врачам канадской провинции Нью-Брансуик. Об этом пишет Daily Star.

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Врачей попросили сообщать о пациентах с симптомами, похожими на болезнь Крейтцфельдта-Якоба - смертельное неврологическое заболевание, которое чаще всего приводит употребление в пищу мяса, инфицированного коровьим бешенством.

Симптомы новой болезни начинаются с непонятных болей, которые переходят в спазмы, подергивание и изменения в поведении. Несмотря на сходство с болезнью Крейтцфельдта-Якоба, при которой белки мозга неправильно состоят в прионы, новая болезнь не считается непосредственно связанной с ней.

Доктор Альер Марреро - невролог, ведущий расследование в Нью-Брансуик, говорит, что пока у его команды нет доказательств, позволяющих предположить, что это прионовые болезни.

Прирнови болезни - группа нейродегенеративных заболеваний человека и животных, которые характеризуются поражением центральной нервной системы, мышечной, лимфоидной и других систем, всегда заканчиваются смертью.

Подтверждено 43 случая заболевания. Доктор Марреро и команда провели большое исследование истории болезни каждого пациента, а также широкий спектр сканирования и анализов крови, чтобы исключить другие возможные причины симптомов, такие как раннее начало деменции или другие неврологические заболевания.

Первым случаем загадочной болезни стала женщина, которая умерла в 2015-м. В 2019 году было подтверждено 11 случаев, а в 2020-м количество новых случаев возросло до 24. Известно, что 5 человек умерли.

"Мы не видели за последние более 20 лет устойчивых к диагностике неврологических болезней, подобных этой", - сказал глава канадской сети наблюдения новой болезни Майкл Култхарт.

Среднее время, необходимое для появления симптомов после первоначального попадания инфекции, все еще неизвестно, но считается, что это более 10 лет.