Задержанного белорусскими силовиками украинца освободили

Украинский Павла Рабешко арестовали в Беларуси. Фото: news tut by

Гражданина Украины 24-летнего Павла Рабешко, которого задержали в Беларуси, отпустили. Его освободили на следующий день после задержания.

"По информации посольства Украины в Беларуси, украинского гражданина Павла Рабешко 3 июля задержали белорусские правоохранители, но на следующий день он был освобожден. Он на связи с украинскими дипломатами", - сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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О точном местонахождении нашего соотечественника в МИД не информируют.

Белорусские силовики задержали гражданина Украины Павла Рабешко около 17:00 в городе Столин, где он был прописан. Причины его ареста не известны. По месту жительства мужчины провели обыск. У него конфисковали телефон и увезли в неизвестном направлении.