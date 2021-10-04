Задержание Саакашвили: посол Грузии придет в МИД Украины разъяснить ситуацию

В Тбилиси рассчитывают, что стратегическое партнерство Украины и Грузии не ухудшится. Фото: МВД Грузии

В понедельник, 4 октября, посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили передаст Министерству иностранных дел Украины верительные грамоты и даст все разъяснения по поводу задержания Михаила Саакашвили в Тбилиси.

Об этом сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, пишет "Зеркало недели".

"С бывшим руководством Украины у нас была коммуникация по вопросу экстрадиции Саакашвили. Все вопросы, связанные с Саакашвили, будут рассмотрены в правовом порядке", - заявил министр в эфире телеканала "Имеди".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арестовали владельца квартиры, в которой скрывался Саакашвили

Он напомнил, что до получения украинского гражданства Саакашвили был гражданином Грузии. Против него на родине открыли четыре уголовных дела.

Глава МИД надеется, что ситуация с задержанием Саакашвили не скажется на стратегическом партнерстве Украины и Грузии и никаких осложнений в отношениях Киева и Тбилиси не будет.

Возвращение на родину третьего президента Грузии, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти. Политик призвал сторонников вместе отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста. Вскоре стало известно, что его арестовали и поместили в изолятор. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.