Задержан один из крупнейших торговцев оружием в мире

В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире. Фото из откріытых источников.

Бельгийская полиция задержала в Португалии одного из крупнейших незаконных торговцев оружием в мире.

Приговорен к четырем годам лишения свободы в 2018 -м, 66-летний бельгиец Жак Месье скрывался от полиции, передает RTBF.

Торговца подвела страсть к лошадям.

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"В прошлом месяце выяснилось, что 9 лошадей были вывезены в Португалии французским заводчиком. След транспортировки лошадей был очень полезен для следственных поискового отряда. Торговец был найден в тайном убежище рядом с конюшней", - рассказали в полиции.

Бельгийская прокуратура уже выпустила европейский ордер на его арест и просит Португалию о его выдаче.

Месье считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет.

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