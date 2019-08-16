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пятница, 16 августа 2019 10:36

Задержан один из крупнейших торговцев оружием в мире

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Задержан один из крупнейших торговцев оружием в мире
В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире. Фото из откріытых источников.

Бельгийская полиция задержала в Португалии одного из крупнейших незаконных торговцев оружием в мире.

Приговорен к четырем годам лишения свободы в 2018 -м, 66-летний бельгиец Жак Месье скрывался от полиции, передает RTBF.

Торговца подвела страсть к лошадям.

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"В прошлом месяце выяснилось, что 9 лошадей были вывезены в Португалии французским заводчиком. След транспортировки лошадей был очень полезен для следственных поискового отряда. Торговец был найден в тайном убежище рядом с конюшней", - рассказали в полиции.

Бельгийская прокуратура уже выпустила европейский ордер на его арест и просит Португалию о его выдаче.

Месье считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет.

Российские пожарные нашли живым 3-летнего мальчика, который 2 дня провел в лесу один. Днем 13 августа ребенок пропал в лесу Омской области.

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