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четверг, 26 июля 2018 08:25

Задержали русского чиновника, который скрывался через позицию относительно Украины

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Задержали русского чиновника, который скрывался через позицию относительно Украины
В Италии задержали экс-сенатора из России, заявлял о преследовании из-за позиции по Украине. Фото: radiosvoboda.org

В Италии по запросу России задержали бывшего члена российского Совета федерации Дмитрия Кривицкого.

Как рассказывает адвокат Кривицкого, Мауро Анетрини, екс-сенаторВ скрывался в Италии от политического преследования в России за свою позицию по украинскому вопросу. Он якобы считал введение российских войск и проведения военных операций на территории Украины незаконными, передает Радио Свобода.

Российское государственное информагентство "РИА Новости" информирует, что 26 июля в Венеции пройдет первое слушание по делу Кривицкого.

Кривицкий был членом Совета федерации с 2011 до 2016 года от Новгородской области России. В 2017 году его заочно арестовали и объявили в международный розыск. По версии следователей, которые занимались его делом, чиновник получил взятку в размере 15 миллионов рублей.

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Дата
26
июля

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