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четверг, 28 января 2021 04:04

Задержали брата Навального

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Задержали брата Навального
Олега Навального отправили в изолятор временного содержания. Фото: AFP

Брата политика Алексея Навального - Олега задержали в Москве. Он как раз находился в квартире Алексея, когда туда пришли с обыском.

Полицейские отвезли Олега Навального в изолятор временного содержания, на Петровке. Задержали предварительно на 48 часов, написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Он также опубликовал документы, из которых следует, что Навальный является подозреваемым по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Позже у квартиры Алексея Навального задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Илью Пахомова.

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27 сичня силовики провели обыски в квартирах Алексея Навального, его жены Юлии и его соратников, а также в офисе ФБК и студии "Навальный Live". Обыски якобы связанные с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве.

Также следственные действия прошли у ряда активистов и главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова.

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