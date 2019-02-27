За въезд в туристический город придется платить

Полученные от сбора деньги пойдут, в частности, на уборку мусора, который оставляют приезжие. Фото: www.moyaeuropa.com.ua

Коммунальний совет Венеции согласовал ввести платы за въезд в исторический центр города.

Новации введут с 1 мая, - пишет kommersant.

Член совета Джованни Джусто пояснил, что оплата въезда "призвана поощрить развитие цивилизованного туризма". Полученные от сбора деньги пойдут, в частности, на уборку мусора, который оставляют приезжие.

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"1 Мая въездная плата будет введена, а затем как минимум в течение года мы будем внимательно следить за результатами этого эксперимента. Если он докажет эффективность данной меры, мы пойдем дальше и введем дифференцированную плату ", - рассказал чиновник.

По словам Джусто, сначала планируется взимать с туристов по 3 евро. Если дело дойдет до дифференцированного сбора, он не будет превышать 10 евро.

Предполагается, что новый налог будет входить в стоимость авиа - и железнодорожных билетов, а также в цену круизов и проезда в общественном транспорте, в том числе такси. От уплаты въездного сбора освободят всех жителей области Венето, а также уроженцев Венеции, проживающих в других местах. Для туристов, отдыхающих в Венето, будет предусмотрена 50% скидка. В целом скидку получат 22 категории льготников.

С нового года туристы, которые планируют отдыхать в Турции, будут платить налог за свою безопасность.