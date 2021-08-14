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воскресенье, 15 августа 2021 03:52

За сутки спасатели ГСЧС в Греции потушили три гектара палящего леса

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За сутки спасатели ГСЧС в Греции потушили три гектара палящего леса
Украина продолжает оказывать помощь в тушении масштабных пожаров в Греции. Фото: ГСЧС

Спасатели ГСЧС продолжают оказывать помощь в тушении масштабных пожаров в Греции. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"13 августа личный состав сводного отряда ГСЧС на территории Греческой Республики осуществлял тушение отдельных очагов пожаров в лесных массивах возле населенных пунктов Элиника и Каматриадес. В течение дня ликвидированы очаги пожаров на общей площади 3,2 га", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, работы продолжились и 14 августа. В пресс-службе заметили, что на днях состоялись брифинги для прессы с участием пожарных из Украины, Румынии, Молдовы, Польши, Словакии, Сербии.

6 августа сводный отряд пожарных из Украины прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. Сотня спасателей ДСНС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев" и вчерашнего дня находятся в Греции. Они поняли объем работы и полностью к ней готовы.

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