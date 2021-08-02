За спасениями 33 шахтеров наблюдали миллионы людей в мире

Фото рудника издалека с несколькими рабочими спасателями / Diego Grez

5 августа 2010 года на чилийской шахте Сан-Хосе медно-золотых рудников в пустыне Атакама стался обвал. 33 человека оказались в ловушке на глубине 700 м под землей и в 5 км от входа в шахту через спиральные подземные пандусы. Их спасли через 69 дней, что сделало волшебную историю новостью не только в Чили, но и во всем мире.

После того, как государственная горнодобывающая компания Codelco взяла на себя спасательные работы от владельцев рудника, они пробурили разведочные скважины. Спустя 17 дней после аварии нашли записку, приклеенную к буровому долоту, вытащенному на поверхность: "Мы живем в убежище, нас 33".

Три отдельные бригады буровых установок, почти все правительственные министерства Чили, космическое агентство США, НАСА и дюжина корпораций со всего мира сотрудничали в спасательных работах. 13 октября 2010 года людей по одному подняли на поверхность в специально построенной капсуле. Это, по оценкам, смотрели онлайн 5,3 млн человек во всем мире. За некоторыми исключениями все шахтеры были в хорошем медицинском состоянии без каких-либо ожидаемых долгосрочных физических последствий.

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Частные пожертвования покрыли треть стоимости спасательных работ в размере $20 млн. Остальная часть поступила от владельцев шахт и правительства Чили.

Предыдущая геологическая нестабильность на старом руднике и длинный список нарушений техники безопасности владельцами рудника, привели к серии штрафов и несчастных случаев, в том числе восьми смертельным случаям, в течение десятка лет, приведших к этой аварии.

После трех лет судебных процессов, расследования были завершены в августе 2013 года без предъявления кому-либо обвинений.