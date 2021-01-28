За снежки оштрафовали на 774 тысячи гривен

Кадры из массовой игры в бросание снежками / SWNS

Двух мужчин в Англии, которые организовали массовую игру в снежки, оштрафовали на 10 тыс. фунтов каждого. Это в пересчете 387 тыс. грн. А в сумме 774 тыс. грн

Мужчин в возрасте 20 и 23 года, узнали полицейские после расследования инцидента о массовой игре в снежки в английском Лидсе. Об этом пишет Mirror.

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Сотни людей приняли участие в массовой игре. Они общались в непосредственной близости друг от друга более двух часов, что нарушило нормы карантина. В полиции говорят, что мужчин допросили, и после этого оштрафовали.

В полиции добавили, что 23-летний мужчина ранее был оштрафован за нарушение карантина - посетил семью в ноябре.

"Нам совершенно не доставляет удовольствия накладывать такие большие штрафы на двух парней, но их действия побудили сотни людей быть в непосредственной близости друг от друга, создавая значительный и совершенно ненужный риск распространения вируса. Это вопиющее нарушение законов, направленных гарантировать безопасность людям в критическое для всех время", - заявил глава местной полиции Дэмиен Миллер.

Штраф привлек внимание СМИ и общественности. А видео массовой игры в снежки стало вирусным в соцсетях.

Между тем, в Нидерландах и Дании в воскресенье, 24 января, прошли массовые протесты против карантинных ограничений и комендантского часа.