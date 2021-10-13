За Саакашали будет наблюдать группа врачей

Министерство юстиции Грузии обратилось в министерство здравоохранения с просьбой создать группу врачей, которые будут следить и анализировать состояние здоровья задержанного экспрезидента Михеила Саакашвили.

"Целью группы врачей будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Саакашвили и, при необходимости, предоставление рекомендаций", - заявили в ведомстве, сообщает IPN.

Минюст также обратился к государственному адвокату Саакашвили Нино Ломджарии, в парламентский комитет по правам человека и комитету по здравоохранению и соцзащиты с просьбой проконтролировать защиту прав Саакашвили.

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Личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что состояние здоровья политика резко ухудшилось. Ему сложно ходить и говорить. Также у него есть заболевания крови - талассемия. Во время этой болезни нельзя голодать, подчеркнул Кипшидзе.

Грузинские СМИ писали, что врач политика настаивает на госпитализации заключенного.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.