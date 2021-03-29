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понедельник, 29 марта 2021 18:48

За рубежом задержали украинском с большим количеством наличных

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За рубежом задержали украинском с большим количеством наличных
Мужчина не смог объяснить, откуда у него деньги. Фото: Полиция Нидерландов

Полиция Нидерландов задержала гражданина Украины с крупной суммой наличными.

45-летнего мужчину задержали в общине Ландграф на юге Нидерландов в начале месяца. Известно об этом стало только сейчас, сообщила пресс-служба полиции.

У украинца при обыске в его машине обнаружили 3 сумки, набитые пачками купюр разного номинала и совокупным объемом в € 2947750.

Деньги выдал Нидерландский банк, но их происхождение подозреваемый объяснить не смог. Правоохранители пришли к выводу, что они могли быть получены незаконным путем. Каким именно - не уточняется.

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Украинца выследили по информации из программы для обмена закодированными сообщениями Sky ECC, которую сломала полиция.

Его сейчас временно освободили, но расследование в его отношении продолжается.

В Польше пьяный украинец украл BMW, таранил ним авто полиции и бежал от погони на своих двоих. Полицейские увидели, как эвакуатор пытается забрать чей-то припаркованный автомобиль.

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