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вторник, 19 октября 2021 06:24

За прошедшую неделю от Covid-19 умерли 2300 украинцев

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За прошедшую неделю от Covid-19 умерли 2300 украинцев
Прессконференции чиновников Минздрава / Минздрав

За прошедшую неделю в Украине обнаружили более 105 тыс. новых случаев Covid-19. Это на 11% больше, чем за предыдущий.

Сейчас 57% коек, предназначенных для лечения больных коронавируса в Украине, заняты. За прошедшую неделю Covid-19 унес жизни 2300 украинцев, что на 22% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает Минздрав.

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Среди приоритетных групп, вакцинированных по крайней мере одной дозой 82% медиков, 81% работников сферы образования и 95% военных.

В то же время уровень вакцинации среди пожилых, которые являются основной группой риска, остается низким. По крайней мере одной дозой вакцинировано 23%, или чуть более 2 млн, людей старше 60 лет.

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин говорит, что 8 из 10 человек, умерших от Covid-19 в Украине за весь период пандемии, были именно люди старше 60 лет. Он напомнил, что 21 октября вступают в силу новые правила поездок между регионами общественным транспортом. Для проезда потребуется цифровой Covid-сертификат в "Дія", или бумажное международное свидетельство о вакцинации или бумажная справка о получении одной дозы прививки, либо отрицательный результат ПЦР-теста, или экспресс-теста на Covid-19, которые будут действовать 72 часа от времени сдачи материала на анализ. Эти правила пока не будут применять к городской, междугородной и внутриобластного сообщения и несовершеннолетних пассажиров.

Для того, чтобы привиться от COVID-19, не нужна декларация с семейным врачом, не надо делать предварительных тестов или анализов. Достаточно записаться на вакцинацию, взять с собой паспорт и идентификационный код, и получить прививку.

В Днепре и Одессе выстроились длинные очереди к пунктам Covid-вакцинации желающих сделать прививку. Оба города в красной зоне карантина.

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