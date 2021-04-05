За первоапрельскую шутку оказалась за решеткой

Арантия Уиллис / Sedgwick County Sheriff's Office

В США женщина, 58 лет, позвонила дочери и устроила жестокий первоапрельский розыгрыш.

Арантия Уиллис позвонила дочери, рассказала о "стрельбе" у дома, где ее ранили, и повесила трубку. Встревоженная дочь позвонила в службу 911, и те отправили домой к Арантии 15 полицейских в полном защитном снаряжении с оружием. Об этом пишет Daily Star.

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Полицейские не могли связаться с кем-либо в доме, поэтому взломали входную дверь и обыскали дом. Но внутри никого не нашли. Именно тогда дочь узнала, что мать на работе и все это было первоапрельской шуткой.

"В ходе расследования мы узнали, что это была первоапрельская шутка, которую мать сыграла над дочерью", - сказал лейтенант полиции Рональд Хант.

Уиллис на самом деле была на работе, а не дома, и слова о стрельбе были шуткой. Шутницу задержали за фальшивый вызов службы экстренной помощи без права залога.

Лейтенант Хант сказал, что, хотя первоапрельские шутки могут быть хорошими, когда в дело вмешивается полиция, это уже не смешно.