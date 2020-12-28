За освещение пандемии в Ухане журналистку посадили на 4 года

В Шанхае женщину задержала полиция. Фото: pixabay.com

Журналистку Чжань Чжан, которая одной из первых снимала репортажи о начале пандемии Covid-19 в китайском Ухане, приговорили к 4-м годам тюрьмы.

37-летняя Чжан стала первой общественной журналисткой, осужденной за освещение пандемии, пишет CNN.

Бывшая юристка не работала ни в одном издании, а публиковала собственные материалы в соцсетях. Она начала записывать репортажи из Уханя в феврале, чтобы рассказать миру о распространении коронавируса. 3 месяца женщина документировала то, с чем столкнулся Ухань. Освещала события локдауна с пустыми полками в магазинах, показывала переполненные больницы и крематории.

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В мае, Чжан исчезла. Оказалось, что в Шанхае женщину задержала полиция. Ее признали виновной в "провоцировании неприятностей".

Адвокат Чжан рассказал, что вины она не признает, а в знак протеста объявила голодовку.

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2 декабря 2019 года в городе Ухань, который находится в центральном Китае, зафиксировали первый случай пневмонии неизвестного происхождения. Впоследствии было установлено, она вызвана бетакоронавирусом 2019-nCoV.