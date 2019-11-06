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четверг, 07 ноября 2019 17:55

"За общим столом ты не будешь сидеть" - на школьном празднике разгорелся недетский скандал

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&quot;За общим столом ты не будешь сидеть&quot; - на школьном празднике разгорелся недетский скандал
Ребенка наказали за "непослушание" родителей. Фото: 1obl.ru

В школе №183 российского Новосибирске второклассницу Милана Затулинку выгнали с чаепития, потому что родители не захотели сдавать деньги на необходимость класса без отчетности.

Девочка пришла на праздник сама, так как мать 8-летней Миланы Ирина Затулинка сейчас лежит в больнице с младшим ребенком. С собой имела упаковку сока и кексы.

Когда сел за общий стол, мать одноклассницы Евгения Субботина взяла ее за руку и вывела. Заявила, что девочка не вправе сидеть и есть со всеми, потому что ее мать на это денег не сдала. Так же девочке не дали стаканчика для сока и заявили, что пить Милане не из чего. В личном сообщении матери, женщина заявила, что поскольку они решили есть индивидуально, не сдавая денег, то пусть это делает отдельно.

По словам свидетелей, диалог происходил на глазах у других детей. Классный руководитель не знала о ситуации. Пока не увидела, как девочка выбежала из класса со слезами. Милану пытались вернуть, но она убежала плакать в туалет.

На нужды класса родители ребенка якобы отказались сдаваться, потому что родительский комитет отказался предоставить документы о расходах. Тем, кто решил не сдавать деньги неизвестно куда, пообещали неприятные последствия.

По словам матери Миланы, ежемесячно родители сдают по 200 руб. (около 80 грн. - Gazeta.ua) на нужды класса. Есть и отдельные статьи расходов - аниматоры на праздники, подарки учителям и детям. Конфликт начал назревать, когда один из праздников отменили, а деньги не вернули. Матери, которые входят в родительский комитет, нигде не работают. Но заниматься отчетностью у них нет времени.

Через принципиальность, члены комитета удалили Ирину из родительского чате в мессенджере. Но женщина не собирается отступать.

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Директор школы Наталья Пермякова заявила, что не знала о сборах средств с родителей. А самой истории не стоит верить на 100%. Ребенка должен осмотреть школьный психолог.

Другие родители говорят, что ребенка отсаживали, а Милана не плакала. В то же время, от официальных комментариев родительский комитет класса отказался. Женщина, которую обвиняют в буллинге, написала заявление в правоохранительные органы о защите чести от клеветы.

Родители девочки со своей стороны также написали заявление в полицию. Прокурор Кировского района Новосибирска организовал проверку из-за нарушения прав ребенка. Проверяют также законность денежных сборов с учеников и их родителей. После инцидента, чаепитие в школе запретили.

В сети организовали сбор средств, чтобы устроить Милане праздник осени, который она не смогла отпраздновать.

Похожая ситуация произошло в Харьковской школе №151. Ученица 6 класса на праздновании поставили перед доской и сказали, что торта для нее нет, потому что "мама не сдала денег".

Родители и представители комитета возмутились инцидентом.

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