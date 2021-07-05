За нарушение карантина оштрафовали на $5 тыс.

Полицейский разговаривает с жителем Дарвина во время локдауна Фото: Getty Images

Австралийка Сюзанна Ирвинг должен заплатить $5 тыс. штрафов за грубые нарушения карантина. Женщина принимала клиенток в своем маникюрном салоне в Сиднее и призвала коллег делать так же. Клиенток также оштрафовали.

"Мы с мужем переболели, - объясняет Сюзанна Gazeta.ua. - Было тяжело, но ничего сверх обычного. Все равно мы должны переболеть все. Не думаю, что стоит останавливать бизнес и парализовать жизни страны. Я буду выходить работать. Государственная помощь не перекрывает моих расходов. Не разделяю этой истерии. Мне выписали три штрафа - нарушение карантина, подстрекания и сопротивление полиции ".

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Сюзанна попыталась обжаловать штрафы в суде. Ей отказали. В последний день карантина полицейские заблокировали вход в ее салон.

"Это переходит все границы. Я готова сделать прививку, но вакцин нет. Многие люди не считают разумным сидеть дома. Нам не закроешь рты. Было смешно, что под моим домом дежурили две патрульные машины, будто я наркодилер или маньяк".

Впервые обнаружен в Индии Covid-штамм Delta зафиксировали уже в 74 странах. Новая мутация быстрее передается и тяжелее переносится, особенно беспокоит невакцинированных людей.