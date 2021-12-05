За изнасилование недееспособной пациентки бывшему медбрату дали 10 лет

Натан Сазерленд не раз насиловал недееспособную пациентку / Reuters

Бывший медбрат в США приговорен к 10 годам тюрьмы за изнасилование недееспособной женщины, родившей в клинике, где была под его наблюдением.

Натана Сазерленда обвинили в изнасиловании жертвы, имеющей тяжелую инвалидность. Это произошло в медицинском учреждении Hacienda HealthCare в Фениксе. Об этом пишет BBC.

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Дополнительно к тюремному заключению Сазерленд получит условный срок до конца жизни и после увольнения должен зарегистрироваться как сексуальный преступник.

Прокурор сказала, что приговор максимально допустим, согласно соглашению со следствием о признании вины Сазерленда.

Она добавила, что в приговоре "учли ​​многочисленные отягчающие и смягчающие обстоятельства, включая уязвимость потерпевшей и доверие перед преступлением к обвиняемому".

Сазерленд был арестован в 2018 году после того, как его ДНК совпала с ДНК новорожденного ребенка, которого родила пациентка клиники. Медбрат признал себя виновным в жестоком поведении с уязвимым взрослым. Пострадавшая, которой на момент рождения ребенка было 29 лет, была на попечении клиники с раннего детства.

В мае 2019 года семья жертвы подала иск против Hacienda HealthCare. В иске говорилось, что медицинское обследование показало, что женщина "неоднократно подвергалась сексуальному насилию".

В июне судья утвердил соглашение о выплате компенсации в размере $15 млн, согласованное между семьей жертвы и умершим в декабре 2020 года врачом. Штат Аризона, где произошел инцидент, ранее рассчитался с семьей на $7,5 млн.

Пятеро подростков в июне арестовали в Бельгии по обвинению в групповом изнасиловании 14-летней девушки. Кадры нападения насильники опубликовали в интернете. Жертва совершила самоубийство спустя четыре дня после изнасилования.