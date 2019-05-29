За измену мужчину провезли голым по городу

Жительница колумбийского города Барранкилья провезла своего голого мужчину на крыше авто в наказание за супружескую измену.
"Женщина заявила, что простит мужу измену только в том случае, если он разденется догола, ляжет на крышу ее авто и позволит провезти его так по городу", - сообщает The Sun.
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Мужчина согласился на условия жены. В результате полицейские арестовали изменщика за нарушение общественного порядка.
В азиатской стране Бруней ввели смертную казнь за однополый секс, супружескую измену и изнасилования.
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