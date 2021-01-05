За год уничтожили 5 тыс. боевиков

Генерал Луис Фернандо Наварро / REUTERS

Колумбийские незаконные вооруженные формирования потеряли 2020-го примерно 5120 боевиков.

"Вооруженные силы Колумбии проводят военные операции против боевиков в условиях пандемии, чтобы ослабить их влияние и остановить рост численности формирований, и территорий, которые те контролируют", - заявил генерал Луис Фернандо Наварро. Об этом пишет Reuters.

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Цифра включает потери боевиков, задержанных и дезертиров, которые относятся к Национально-освободительной армии и частей Революционных вооруженных сил Колумбии, которые отвергли мирный договор 2016-го, и другие, меньшие вооруженные группы.

Наварро добавил, что 5 крупнейших вооруженных групп связанные с незаконным оборотом наркотиков и добычей полезных ископаемых.

Военным Колумбии разрешено бомбить незаконные вооруженные формирования, которые держат стратегические районы в джунглях и горах. Базы боевики удерживают для производства кокаина и незаконной добычи ценных металлов. Преимущественно, золота.

"У них нет возможности оправиться от ударов колумбийских властей, поэтому планируют сосредоточиться на сдерживании. Наша цель - довести дело до полного разгрома", - сказал Наварро.

Согласно отчету разведки, 5 больших групп завершили 2020-й с примерно 6,8 тыс. боевиками. Они закончили 2019 год с похожим количеством бойцов. В двух крупнейших из них примерно по 2,5 тыс. бойцов.

Вооруженные силы провели также операции по укреплению границ и доставки еды и помощи нуждающимся в условиях пандемии, добавил Наварро.