За два-три года в Беларуси появятся новые лидеры протестов - оппозиционерка

Алена Васильева: "Революционная молодежь рождается, возвращается к белорусскому языку". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко так долго держится у власти, потому что он плохой стратег, но хороший тактик. Всегда чувствует, когда и что делать. После периода подавления, наступает ослабление. Белорусы, которые не стремятся достичь чего-то большого, чувствуют себя комфортно.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала белорусская оппозиционерка, политэмигрантка Алена Васильева.

"Каким бы "колхозным" не казался, он - гениальный злоумышленник. Всегда чувствует, когда и что делать. Плохой стратег, но хороший тактик. Сначала происходит период подавления, а потом наступает ослабление, либерализация. Поэтому люди, которые не идут в политику и не стремятся достичь чего-то большого, чувствуют себя комфортно. Белорус ценит стабильность. Страна небольшая, Польша и Литва - рядом. Визы делались легко, зарплаты хватало съездить в отпуск. В 2019 году Лукашенко попытался отойти от Москвы, звучали лозунги за Евросоюз, начали появляться плакаты и рекламы на белорусском языке. Это после того, как за 26 лет почти все национальное было уничтожено. В начале 2020 года приехал Майк Помпео (экс-госсекретарь США. - Gazeta.ua), его визит ознаменовал движение в сторону Запада. Затем началась эпидемия коронавируса, государство не предоставило гражданам никакой защиты, малый и средний бизнес массово обанкротился. Это подняло волну возмущения. Удалось вывести народ.

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Революционная молодежь рождается, возвращается к белорусскому языку. Думаю, через два-три года произойдут важные процессы в становлении нации. И тогда же появятся новые лидеры - на баррикадах", - убеждена она.

Полное интервью с Аленой Васильевой читайте в журнале "Країна"

Европейский Союз утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси в июне. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter. Планируется составить список людей, ответственных за принудительную посадку рейса Ryanair 23 мая. Вследствие угона пассажирского лайнера задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича.