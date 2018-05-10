За дозвіл на самогубство ученый заплатил $15 тысяч

Самый старый австралийский ученый 104-летний Дэвид Гудолл совершил медицинское самоубийство в швейцарской клинике в городе Листаел 10 мая 2018 года в 11:40 по местному времени. Цена эвтаназии под руководством компании Life Cycle составила около $15 тыс.

В момент введения в вену смертельной дозы снотворного ученый слушал 9-ю симфонию Бетховена "Ода радости". Он умер в окружении ближайших членов семьи, которые приехали по приглашению самого Гудолла, пишет DailyMail.

Фото: DailyMail

Накануне Дэвид Гудолл вместе с семьей встретился за праздничным прощальным ужином. По словам родных, он заказал фиш-энд-чипс (жаренная рыба в кляре и картшка фри) и чизкейк.

"Он такой смелый. Рад, что мой дед сделал свой выбор. Это его желание именно так закончить свою жизнь. Но это огромный позор, что ему запретили так умереть в родной стране", - сказал 30-летний внук ученого Даниэль.

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Перед смертью самый старый ученый дал пресс-конференцию для СМИ в Базеле.

Гудолл признался, что умышленно сделал свою смерть публичной.

"Я больше не хочу продолжать свою жизнь. Рад возможности наконец покончить с ней. Надеюсь, что правительство Австралии изменит законодательство об эвтаназии. Каждый должен иметь право выбирать свою смерть", - сказал Дэвид Гудолл.

В последний день своей жизни ученый вместе с 5 взрослыми внуками посетили ботанический сад.

"Он хотел умереть на своих условиях. Это сложно для меня. Не знаю, как буду себя чувствовать, когда пойму, что он ушел из жизни", - рассказал 36-летний внук ученого Дункан.

Тело ученого кремируют в Швейцарии. Его прах родные перевезут в Австралию.

Медицинское самоубийство известного австралийского ученого обеспокоило общественность. В мире снова встал вопрос о разрешении на эвтаназию.