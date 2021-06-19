Взрывы в Москве: в воздух подняли авиацию

На Лужнецкой набережной в центре Москвы загорелся склад пиротехники.
Взрывы слышны за несколько километров от места инцидента, в небо поднимается черный дым. Об этом сообщает ТАСС.
Представители экстренных служб уверяют, что пострадавших нет.
Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. На место происшествия вылетели два вертолета.
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В центре Москвы вспыхнул сильный пожар. Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах, в зоне инцидента ограничено движение транспорта.
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