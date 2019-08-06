Взрывы на военных складах возле Ачинска: сообщили о жертве

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 693
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 1692
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1791
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3600
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 12186
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14679
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 729
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2826
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3321
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2907
Фото
Все фото
6
14
5
16
5
Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
Какую особенность имели студенты в конце XIX в. - фото
Какую особенность имели студенты в конце XIX в. - фото
Обнаружили место, где произошло библейское чудо
Обнаружили место, где произошло библейское чудо
Видео
Все видео
В России горит склад боеприпасов: снаряды взрываются, жителей эвакуируют
В России горит склад боеприпасов: снаряды взрываются, жителей эвакуируют
Российских шаманов попросили потушить пожары Сибири
Российских шаманов попросили потушить пожары Сибири
Разгоном митингов в Москве руководит экс-беркутовец Кусюк
Разгоном митингов в Москве руководит экс-беркутовец Кусюк
Российского актера бросили за решетку за шутку над ГАИшником
Российского актера бросили за решетку за шутку над ГАИшником
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3564
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 729
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7362
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2826
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 792
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
вторник, 06 августа 2019 20:54

Взрывы на военных складах возле Ачинска: сообщили о жертве

  Комментировать
Взрывы на военных складах возле Ачинска: сообщили о жертве
От взрывов погиб человек. Фото: vk

В Ачинском районе Красноярского края в ходе взрывов на военных складах погиб один человек.

Восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет РФ.

Военный следственный отдел Следственного комитета по Красноярскому гарнизону возбудил уголовное дело по поводу взрывов на складах.

Причиной взрывов в комитете назвали пожар, который начался в ходе проведенных погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. Пожарные попытались потушить огонь, но начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сибирь в огне: россияне не могут остановить пламя

Следователи осмотрят место происшествия после завершения работ по разминированию.

В России шаманы с бубнами вызвали дожди на горящую Сибирь. Странный обряд провели на Острове Ольхон, расположенном на озере Байкал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взрывы на военных складах возле Ачинска: сообщили о жертве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

Создали военную формацию добровольцев

Оккупанты попали в засаду украинских воинов

От города остались одни развалины: на улицах горы обугленных трупов

Самое читаемое
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
8
 1 Просмотров: 46429
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 38 Просмотров: 45612
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
Модель утопила машину за 300 тысяч долларов
4
 1 Просмотров: 27441
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 3 Просмотров: 20521
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
15
 Просмотров: 16452
Мир
В Ливии спалили украинский самолет - след ведет в Россию
В Ливии спалили украинский самолет - след ведет в Россию Просмотров: 963
Новый глава дипломатии ЕС: кто он и чего ждать Украине
Новый глава дипломатии ЕС: кто он и чего ждать Украине
 Просмотров: 378
Испанская прокуратура допросит российского олигарха
Испанская прокуратура допросит российского олигарха Просмотров: 216
ЕС официально определился с представителем внешней политики и политики безопасности
ЕС официально определился с представителем внешней политики и политики безопасности Просмотров: 63
Из-за мощных смерчей и дождей эвакуируют людей
Из-за мощных смерчей и дождей эвакуируют людей 1 Просмотров: 576
Больше всего комментируют
38
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
8
Садовый нашел крайнего в проигрыше партии на выборах
5
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
4
Коммунисты через суд хотят вернуться в большую политику
3
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Голосов: 655
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua