Взрывы на военных складах возле Ачинска: сообщили о жертве

От взрывов погиб человек. Фото: vk

В Ачинском районе Красноярского края в ходе взрывов на военных складах погиб один человек.

Восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает Следственный комитет РФ.

Военный следственный отдел Следственного комитета по Красноярскому гарнизону возбудил уголовное дело по поводу взрывов на складах.

Причиной взрывов в комитете назвали пожар, который начался в ходе проведенных погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. Пожарные попытались потушить огонь, но начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов.

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Следователи осмотрят место происшествия после завершения работ по разминированию.

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