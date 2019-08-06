Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском: последние новости

Взрывы на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края РФ прекратились. Фото - Униан

Детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края РФ прекратилась.

Однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Детонация пороховых зарядов на складе в Ачинском районе прекратилась", - сказал он, передает ТАСС.

Число пострадавших при взрывах возросло до 12.

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"К нам доставили двенадцатого потерпевшего, он в сознании, сейчас проходит обследование, по результатам которого будет принято решение - нужна ли ему госпитализация или он будет проходить лечение амбулаторно", - сказал собеседник агентства в медучреждении.

В больнице уточнили, что из 11 человек, которых ранее доставили в медучреждения, госпитализированы шестеро. Двое из них эвакуированы санавиацией в больницу в Красноярске, еще четверо находятся в Ачинской ЦРБ. Остальные обратившиеся проходят лечение амбулаторно. На территории Ачинского района действует режим ЧС.

В 10 км от города Ачинск Красноярского края РФ загорелся склад боеприпасов. Тысячи людей эвакуированы.