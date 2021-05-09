Взрыв возле школы в Кабуле: число жертв резко возросло

В результате нападения президент Ашраф Гани обвинил талибских повстанцев. Фото: Reuters

В результате взрывов у афганской школы в Кабуле погибли 55 человек, более 150 ранены.

Приступы, сопровождаемые взрывом автомобиля и минометов возле школы в столице Афганистана Кабуле, в субботу привели к гибели по меньшей мере 55 человек и ранения более 150, в основном студенток.

В результате нападения президент Ашраф Гани обвинил талибских повстанцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертник взорвал себя в парке

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности сообщил, что большинство жертв - это студенты, которые вышли из школы Сайед-уль-Шухада, и многие получили тяжелые ранения в больнице.

Возле школы для девочек в шиитском районе западного Кабула взорвалась бомба.