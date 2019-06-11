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вторник, 11 июня 2019 13:00

Взрыв в Махачкале: на танкере погибли люди

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Взрыв в Махачкале: на танкере погибли люди
Взрыв на танкере произошел в Махачкале. Фото: РИА

Три человека погибли из-за взрыва на танкере в порту в российской Махачкале.

Всего на танкере было 12 человек. Троих из них госпитализировали. У одного раненого 95% ожогов тела, передает РИА.

Сейчас ищут еще одного моряка.

"Разлива нефти пока нет", - заявили в Росморречфлоте.

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Возбудили уголовное дело.

На танкере в российском махачкалинском морском порту произошел взрыв. Танкер принадлежит "Волжскому пароходству". Взрыв произошел в машинном отделении во время перекачки нефтепродуктов с танкера.

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Дата
11
июня

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