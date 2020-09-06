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воскресенье, 06 сентября 2020 15:05

Взрыв в Бейруте: поиски людей под завалами прекратили

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Взрыв в Бейруте: поиски людей под завалами прекратили
Взрыв в порту Бейрута унес жизни более 180 человек. Фото: Reuters

Работники спасательных служб прекратили поиски людей под завалами дома в Бейруте (Ливан), которые были начаты 4 сентября.

Спасатели заявили, что под завалами больше нет никаких признаков жизни. Об этом сообщает DW.

"Поиски людей под обломками дома начались, когда чилийские эксперты из специально натренированным собакой и видстежувальнимы устройствами обнаружили доказательства признаков жизни под завалами. Их специальные датчики указывали на признаки пульса. С тех пор около 50 спасателей и волонтеров расчищали завалы руками и лопатами. Они продвигались медленно , поскольку существовала угроза полного разрушения здания. Спасатели расчистили почти все остатки заваленной здания и объявили о завершении своей миссии ", - говорится в сообщении.

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Руководитель чилийской группы специалистов "Топос" Франциско Лерманда сообщил о том, что с технической точки зрения, уже нет никаких признаков жизни.

"Мы проверили 95 процентов здания за исключением тротуара, который полностью завален камнями. Возможно, там есть тело, но мы не смогли его найти", - рассказал спасатель.

Ранее сообщалось, что через месяц после взрыва в Бейруте пес-спасатель почувствовал под завалами признаки жизни. Спецоборудование также показало, что у одного человека до сих пор пульс - 18 ударов в минуту.

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06
сентября

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