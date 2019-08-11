Взрыв на полигоне в России: погибшие были сотрудниками ядерного центра

На полигоне в Архангельской области погибли известные специалисты. Фото: ЗН

На полигоне в Архангельской области погибли специалисты Российского федерального ядерного центра.

"Это горькая потеря для центра и Госкорпорации "Росатом". Эти люди проводили испытания в невероятно тяжелых условиях", - заявил директор центра Валентин Костюков, пишет ТАСС.

Погибшие специалисты - Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский - будут представлены к государственным наградам. В городе им установят памятник.

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Что именно взорвалось в Архангельской области - тайна. Военные эксперты предполагают - взрыв мог произойти во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. Из-за этого и произошло кратковременное повышение радиации.

В "Гринпис" заявили, что радиация была превышена в 20 раз.

После взрыва в Архангельской области началась паника - местные жители массово скупают в аптеках йод из-за слухов о радиационном загрязнении.

Председатель правления экологического правозащитного центра "Беллона" из Санкт-Петербурга Александр Никитин заявил "Интерфаксу", что взрыв реактивной двигательной установки носил локальный характер и местному населению не стоит опасаться радиационной угрозы.

В результате взрыва погибли пять сотрудников "Росатома", которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания. И два представителя Минобороны России. Ранения получили еще шесть человек.