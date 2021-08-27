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понедельник, 30 августа 2021 09:00

Взрыв бомбы убил президента и премьера

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Взрыв бомбы убил президента и премьера
Кабинет премьер-министра Ирана после взрыва / Tasnim News Agencey

30 августа 1981-го президент Ирана Мохаммад-Али Раджай, премьер-министр страны Мохаммад-Джавад Бахонар и шесть других правительственных чиновников погибли в результате взрыва бомбы в офисе премьера. Покушения совершил охранник, который работал на "Народных моджахедов Ирана". Это иранская леворадикальная организация, ведущая борьбу против теократических властей Исламской республики Иран.

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Взрыв в офисе произошел из-за бомбы в портфеле. По словам выживших, бомба взорвалась, когда один из пострадавших открыл портфель, принесенный агентом моджахедов. Взрыв разрушил первый этаж и частично повредил второй этаж здания. Погибли также военные и сотрудники службы безопасности. Из-за сильных ожогов тела не удалось идентифицировать, а некоторых жертв опознали по зубам.

После смерти Раджая и Бахонара был сформирован временный президентский совет, как это предусмотрено статьей 130 конституции Ирана. Временный совет состоял из тогдашнего спикера парламента аятоллы Акбара Хашеми Рафсанджани, и председателя верховного суда аятоллы Мусави Ардабили. Совет объявил пять дней траура и назначил министра внутренних дел аятоллу Махдави Кани в парламент в качестве следующего премьера. Парламент провел выборы 2 октября 1981-го, на которых Кани получил вотум доверия и стал премьером.

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Дата
30
августа

Взрыв бомбы убил президента и премьера

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