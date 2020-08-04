 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 351
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Просмотров: 297
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 17847
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3654
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 891
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6678
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 954
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 810
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
6
7
14
5
3
Взорвался корабль с пиротехникой - в радиусе 10 км поврежденны дома
Взорвался корабль с пиротехникой - в радиусе 10 км поврежденны дома
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
В Беларуси состоялся рекордный митинг против Лукашенко
В Беларуси состоялся рекордный митинг против Лукашенко
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Видео
Все видео
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
Вице-президент США попал в аварию
Вице-президент США попал в аварию
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 351
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6678
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 594
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1440
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
вторник, 04 августа 2020 20:44

Взорвался корабль с пиротехникой - в радиусе 10 км поврежденны дома
6

  Комментировать

В Бейруте произошел взрыв
Фото: Reuters
В Бейруте произошел взрыв
В Бейруте произошел взрыв
В Бейруте произошел взрыв
В Бейруте произошел взрыв

В районе порта в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв пиротехники.

По предварительным данным, многие пострадали. По всему городу выбиты окна, перевернуты автомобили, сообщает CNN.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в порту Бейрута взорвалось судно, загруженное пиротехникой.

Точное количество пострадавших неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Египте произошел взрыв - пострадали туристы

Над местом происшествия поднялась огромная туча в виде гриба. Здания на расстоянии до 10 км от порта получили повреждения. Несколько домов разрушено, под завалами могут быть люди.

Reuters сообщает, что по меньшей мере 10 погибших доставили в больницу. Ливанский Красный Крест заявил, что сотни людей были доставлены в больницы для лечения.

В сети появилось видео с камер наблюдения, где зафиксирован момент взрыва ракеты на перекрестке в городе Ган Явне, Израиль. Видео поделился Амичай Стайн, корреспондент Израильской корпорации общественного вещания в Twitter.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взорвался корабль с пиротехникой - в радиусе 10 км поврежденны дома». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Создали организацию, которая занималась опекой украинских военнопленных

Показали, что достойны независимости - почтили память кошевого атамана

$ 2 млн за бутылку: "напиток вдов" празднует день рождения

Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

Самое читаемое
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 7128
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым 2 Просмотров: 6931
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
10
 Просмотров: 6201
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 Просмотров: 5535
&quot;Лето вернется с осенних развлечений&quot; - синоптик рассказала, когда ждать жары
"Лето вернется с осенних развлечений" - синоптик рассказала, когда ждать жары Просмотров: 5490
Мир
Израиль не хочет пускать хасидов в Умань
Израиль не хочет пускать хасидов в Умань Просмотров: 45
Дело Новака: в Польше задержали предпринимателя
Дело Новака: в Польше задержали предпринимателя Просмотров: 117
В Беларусь забросили еще одну группу боевиков: вагнеровцы раскололись о своей задаче
В Беларусь забросили еще одну группу боевиков: вагнеровцы раскололись о своей задаче Просмотров: 1503
Несмотря на скандалы, королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения
Несмотря на скандалы, королевская семья поздравила Меган Маркл с днем рождения Просмотров: 333
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 Просмотров: 5544
Больше всего комментируют
7
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
5
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
4
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
2
Стало известно, почему Медведчук поехал в Крым
Голосов: 511
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua