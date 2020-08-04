Взорвался корабль с пиротехникой - в радиусе 10 км поврежденны дома

Фото: Reuters

В районе порта в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв пиротехники.

По предварительным данным, многие пострадали. По всему городу выбиты окна, перевернуты автомобили, сообщает CNN.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в порту Бейрута взорвалось судно, загруженное пиротехникой.

Точное количество пострадавших неизвестно.

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Над местом происшествия поднялась огромная туча в виде гриба. Здания на расстоянии до 10 км от порта получили повреждения. Несколько домов разрушено, под завалами могут быть люди.

Reuters сообщает, что по меньшей мере 10 погибших доставили в больницу. Ливанский Красный Крест заявил, что сотни людей были доставлены в больницы для лечения.

В сети появилось видео с камер наблюдения, где зафиксирован момент взрыва ракеты на перекрестке в городе Ган Явне, Израиль. Видео поделился Амичай Стайн, корреспондент Израильской корпорации общественного вещания в Twitter.