Вызывают аморальные мысли: власть запретила манекены

В Нигерии власти запретили манекены. Фото: depositphotos

В Нигерии в штате Кано власти запретили использовать человекообразные манекены.

Об этом сообщило издание Yahoo News.

Манекены якобы вызывают аморальные мысли, пропагандируют поклонение идолам и противоречат законам шариата, заверили местные власти.

Отныне в Кано не будут выставлять манекены в магазинах, торговых центрах, на рынках. Их запретили даже в частных домах. За исполнением закона будут пристально следить, заверила власть.

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"Мы разделили Кано на пять областей для мониторинга и осуществления мероприятий по всему штату", - прокомментировал главнокомандующий религиозной полиции штата Шейха Харуна Ибн Сина.

Кано - один из 12 штатов на севере с большинством мусульман. Там практикуют исламское право. Правовая система, в частности запрет на манекены, распространяется только на мусульман.

Власти Ирана запустили исламское приложение для знакомств, пытаясь повысить количество браков и рождаемость в стране. Приложение Hamdam является первым лицензированным иранским продуктом. Его разработал Tebyan Cultural Institute.