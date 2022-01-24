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понедельник, 24 января 2022 20:50

Вывоз работников посольств является индикатором, насколько все серьезно – американский эксперт

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Вывоз работников посольств является индикатором, насколько все серьезно – американский эксперт
Вывоз семейств послов - не очень хороший знак для Украины, считает американский эксперт Питер Дикинсон / Фото со страницы Питер Дикинсон в Facebook

Вывоз работников посольств США и Великобритании – нормальная протокольная практика для стран, где есть риск масштабного военного конфликта. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал редактор службы UkraineAlert в киевском офисе американской аналитической организации Atlantic Council Питер Дикинсон.

"Это достаточно рутинный шаг, не свидетельствующий об увеличении угроз российской агрессии. Потому что через неделю ничего особенно не изменилось. Конечно, это не очень хороший знак для Украины. В этом смысле посольства очень осторожны. Они пытаются отправить персонал, без которого можно обойтись и их родных домой, если в стране пребывания есть признаки, что могут возникнуть проблемы", - сказал он.

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По его словам, в Госдепартаменте будут наблюдать за ситуацией в течение нескольких недель.

"Как только обстановка будет выглядеть снова безопасной, все работники и их родственники вернутся. В посольстве США в Киеве сотни работников, поэтому могут позволить себе вывезти часть, не повредив работе. Великобритания имеет около 30-40 человек. Они не хотят оказаться в ситуации, когда все эти люди в момент спешки будут вынуждены покинуть страну, если начнутся боевые действия. Тогда может не хватить транспорта или возможности выехать. Однако это индикатор, насколько ситуация серьезная", - говорит Питер Дикинсон.

Государственный департамент США санкционировал отъезд штатных работников США и обязал уехать из посольства в Киеве членов их семей. Об этом сообщает посольство США в Украине.

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